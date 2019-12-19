Абуджа, , 12:37 — REGNUM В результате обрушения рудника по добыче золота в Нигерии погибли по меньшей мере шесть человек, об этом 19 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в штате Плато. В настоящее время десятки людей находятся в ловушке, число погибших может возрасти.

«Мы знаем, что здесь погибли молодые люди, которые работали незаконно, но очевидно, что они вынуждены были пойти на это ввиду безработицы», — отметил в комментарии журналистам агентства местный чиновник Говттсон Фом.

Напомним, значительное число шахт в Нигерии работают без лицензий. Незаконный характер добычи ресурсов зачастую приводит к нарушению техники безопасности.

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