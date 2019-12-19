Москва, , 12:31 — REGNUM Большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проводится для того, чтобы посмотреть, как прошёл год и что удалось сделать, стала уже традиционный, как и большое количество представителей прессы её посещающее. Об этом, открывая 19 декабря пресс-конференцию, заявил российский лидер.

Глава государства сказал «спасибо большое» за живой интерес к встрече подобного рода и пообещал дать максимально широкую картину происходящего в стране.

«Я так понимаю, что желающих задать вопрос очень много и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, сегодняшней встречи, — подчеркнул Путин. — Я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы показать, что и как у нас происходит в стране».