Жуковский, Московская область, , 12:12 — REGNUM Самолёт Ил-76 с одним отказавшим двигателем совершил посадку на подмосковном аэродроме «Жуковский». Об этом сообщает 19 декабря РЕН ТВ.

Воздушное судно принадлежит научному летно-исследовательскому институту. В полёте у самолёта отказал один из четырёх двигателей, пилоты пошли на посадку после выработки топлива. Приземление прошло в штатном режиме.

На борту находились 13 человек, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Астраханской области приземлился бомбардировщик Ту-22М3, один из двигателей которого отказал в полёте. Пилотам удалось посадить самолёт на грунт, пострадавших нет.

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