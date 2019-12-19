Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM На Урале с начала года по вине водителей автобусов зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В результате совершённых водителями автобусов ДТП, четыре человека погибли, а 198 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сотрудники дорожной полиции и Ространснадзора провели совместный рейд. По его итогам было составлено 46 административных протоколов в отношении водителей автобусов.

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