Петрозаводск, , 12:10 — REGNUM Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Р-21 «Кола» в Сегежском районе Карелии возросло до 15 человек. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«15 человек пострадали в этой аварии, одна женщина находится в реанимации, состояние ее тяжелое», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Также уточняется, что три человека, получившие травмы различной степени тяжести, в настоящее время находятся на госпитализации в травматологическом отделении Сегежской ЦРБ, а остальные получили необходимую медицинскую помощь и лечатся амбулаторно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в 16:10 мск на 708-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. 57-летний водитель легкового автомобиля Nissan Almera в условиях сильного снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который следовал по маршруту Сегежа — Петрозаводск.