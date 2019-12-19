Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Полицейские проводят проверку по факту госпитализации сотрудницы молокозавода в Невском районе Петербурга: женщина получила тяжелые травмы после того, как ее руку перемолол станок по замесу творожной массы. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Производственную травму получила 29-летняя сотрудница молокозавода. Женщина вместе с 31-летней напарницей мыла станок по замесу творожной массы. Она вымывала внутреннюю часть аппарата, а ее коллега — внешнюю. В какой-то момент, протирая панель управления, 31-летняя женщина задела кнопку и включила станок. В результате напарница получила тяжелые травмы, ее госпитализировали.

В настоящий момент правоохранительными органами ведется проверка уточняются все детали произошедшего. Виновница ЧП оказалась нелегальной мигранткой.

«В отношении 31-женщины составлен административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоаП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ)», — говорится в сообщении полиции.

В свою очередь, агентство «Оперативное прикрытие» уточняет, что несчастный случай произошел на молокозаводе «Дедовичи». Пострадавшая была госпитализирована в Александровскую больницу с тяжелой травмой руки с переулка Челиева, у 29-летней приезжей из Азии зафиксирован перелом двух пястных костей левой руки со смещением отломков. Сейчас женщина находится в реанимации.