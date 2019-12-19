Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Житель города Миллерово Ростовской области обвиняется в применении насилия в отношении полицейского. 45-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ после того, как выстрелил в сотрудника ГИБДД из петарды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошёл 15 декабря 2019 года. Автомобиль, за рулём которого подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники Госавтоинспекции. Предъявить документы водитель отказался и попытался скрыться с места.

«После того, как сотрудники ГИБДД настигли обвиняемого, он поджёг пиротехническое изделие и произвел восемь залпов в одного из сотрудников полиции, повредив ему форменную одежду и создав реальную опасность для его здоровья», — уточнили в ведомстве.

Мужчина арестован. В ближайшее время будет решён вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.