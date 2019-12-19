Великий Дальник, , 11:45 — REGNUM В селе Великий Дальник Одесской области возле школы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, сообщили 19 декабря в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Выявлены… 271 артснаряд калибра 45 мм, 21 ручная граната и 54 взрывателя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы были вывезены на полигон и утилизированы путём подрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровно в гараже у мужчины, подозреваемого в покушении на судью, полицейские нашли более десятка гранатомётов, несколько килограммов взрывчатки, оружие и десятки тысяч патронов.

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