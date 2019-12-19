Пекин, , 11:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая не располагает сведениями о задержании гражданки КНР на территории поместья президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 19 декабря на брифинге.

Димломат отметил, что не знает об этой «специфической ситуации». Он отметил, что правительство КНР всегда призывает своих граждан следовать за границей местным законам и не совершать противозаконных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря китайскую гражданку задержали на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго. 56-летняя Цзин Лу фотографировала поместье, несмотря на требование охраны покинуть территорию. В результате женщину задержала полиция.

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