Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В полиции Екатеринбурга приняли заявление от представителя общественного движения «Суть времени» Артёма Брусницына, которому ранее угрожали по телефону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении МВД.

Ранее Брусницыну позвонили и пообещали «проблемы», если он не снимется с торгов по аренде помещения.

Представители полиции подтвердили, что заявление приняли в одном из районных отделений. Сейчас в УМВД изучают поступившие материалы, в течение ближайших дней будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, об поступивших угрозах стало известно 18 декабря 2019 года. Общественнику позвонил неизвестный и порекомендовал Брусницыну сняться с аукциона. «Иначе мы примем меры, и у вас будут проблемы», — сообщил злоумышленник.

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