Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM За среду, 18 декабря, на дорогах Санкт-Петербурга произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из которых 32 связаны с наездом на пешеходов. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным управления, в результате ДТП пострадали 35 пешеходов, в том числе девять детей. Ряд наездов были совершены сразу на нескольких пешеходов.

В частности, на пересечении ул. Николая Рубцова и ул. Федора Абрамова автомобиль Skoda Rapid при выполнении поворота направо совершил наезд на двоих несовершеннолетних пешеходов, в возрасте 17 лет и 3 года, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Вечером того же дня на ул. Народная, д. 1, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на пятилетнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка, ведётся розыск виновника ДТП.

«Напоминаем водителям об обязанности при приближении к пешеходному переходу уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Обращаем внимание пешеходов об обязанности выхода на проезжую часть для осуществления перехода только после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости. Необходимо убедиться, что переход будет безопасен», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

Кроме того, в ведомстве указывают, что ввиду пасмурной и бесснежной погоды пешеходы должны использовать светоотражающие элементы, которые в несколько раз повышают их видимость для водителей.

Добавим, с 1 июля 2015 года вступила в силу новая редакция ПДД, согласно ей, все пешеходы, оказавшихся ночью на обочинах загородных дорог, должны надевать на себя значки или браслеты со светоотражающими элементами. Тем, кто пренебрегает ношением светоотражающих элементов в положенных для этого случаях и местах, придется заплатить штраф 500 рублей.