Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Сотрудники дорожной полиции и специалисты Ространснадзора провели совместный рейд, проверив 180 автобусов на дорогах Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По итогам мероприятий в отношении водителей было составлено 46 протоколов об административных нарушениях. В частности отсутствовали документы о прохождении техосмотра, и лицензия на перевозку пассажиров, а также зафиксирован факт изменения конструкции автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области дорожные инспекторы полиции провели рейд «Безопасная дорога». В ходе мероприятий задержаны около 800 водителей, допустивших опасный выезд на встречную полосу.

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