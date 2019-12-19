Мапуту, , 11:29 — REGNUM Двое молодых людей подорвались на мине, оставшейся на ферме в северной провинции Замбезия в Мозамбике со времен войны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, инцидент произошел несмотря на то, что южноафриканское государство было объявлено свободным от мин в 2015 году.

По словам начальника полиции провинции Замбезия Сидни Лонзо, молодые люди обрабатывали поле, когда их мотыги попали в наземную мину, а устройство взорвалось.

Лонзо добавил, что следствие продолжается, и пообещал, что для обезвреживания взрывчатых веществ будут привлечены саперы, «если мы узнаем, что этот район все еще заминирован».

Напомним, 16-летняя гражданская война в Мозамбике закончилась в 1992 году. В сентябре 2015 года в британской благотворительной организации по разминированию Halo Trust заявили, что Мозамбик стал первой крупной «заминированной страной», полностью свободной от взрывчатых веществ.

После двух десятилетий разминирования в стране было обезврежено около 171 000 наземных мин. Узнавая о работе Halo Trust, принц Гарри посетил Мозамбик в 2010 году. В сентябре этого года он отправился в Анголу, где последовал примеру принцессы Дианы, когда она прошла по минному полю в 1997 году.