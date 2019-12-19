Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Тело 85-летнего мужчины нашли сотрудники МВД Грузии в селе Касрисцкали региона Кахети. Об этом 19 декабря сообщает грузинский телеканал «Главный канал».

По данным журналистов, исчезновение мужчины заметили его соседи по селу и обратились в полицию. Правоохранители обнаружили его в своем доме мертвым. Входная дверь была закрыта изнутри, но на теле пенсионера были обнаружены травмы.

Со слов соседей, незадолго до смерти мужчина продал скот, а деньги за него хранил дома. Не исключается версия убийства с целью ограбления.

Как сообщает Общественное телевидение, ссылаясь на данные МВД, по подозрению в убийстве был задержан 64-летний житель того же села, где проживал убитый. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».