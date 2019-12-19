Хабаровск, 19 декабря 2019, 11:18 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что в ходе пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин обязательно затронет вопрос ложных минирований социальных учреждений на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию.
По Дальнему Востоку идёт волна ложных минирований школ, детских садов, торговых центров. Люди в социальных сетях требуют приравнять ложные сообщения о готовящихся терактах к реальному терроризму и предельно ужесточить наказание.
В ЕАО 19 декабря во время эвакуации детского садика умерла воспитательница.