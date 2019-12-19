Иваново, , 11:10 — REGNUM Школьный автобус с детьми перевернулся в Комсомольском районе Ивановской области утром 19 декабря. В салоне находились десять учеников, они не пострадали.

Как сообщает Ivanovonews, ДТП произошло около 07:25 рядом с деревней Селезнево. По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением, автобус занесло и вынесло на обочину.

«В салоне автобуса на момент ДТП было 10 школьников. Они следовали из деревни Бутово в Седельницы. По предварительным данным, никто из учащихся не пострадал. Другим автобусом они были отправлены на место учебы. Ушибы получила женщина сопровождавшая ребят», — сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кинешме водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком и скрылся с места ДТП.