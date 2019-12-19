Тобольск, Тюменская область, , 11:07 — REGNUM В тюменском Тобольске в ночь на 19 декабря произошёл бытовой конфликт, в результате которого погибли двое мужчин и ранена женщина. Об этом первым сообщил паблик «Криминальный Тобольск».

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области данный факт подтвердили. Подробности пока не разглашаются — на месте работают следователи и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что стрелок сперва выстрелил в женщину, затем в мужчину, затем — в себя. Пострадавшая госпитализирована.