Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM Правоохранительные органы Индии арестовали десятки людей, вышедших на протест против нового закона о гражданстве, об этом 19 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, причиной задержание стал запрет на манифестации в некоторых частях столицы государства, а также в ряде крупных штатов. Запрет был установлен до 21 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, новый закон о гражданстве в Индии дает право на его получение некоторым выходцам из соседних государств, в частности из Бангладеш. Демонстранты утверждают, что он направлен против мусульманских общин страны.

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