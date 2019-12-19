Мыски, Кемеровская область, , 11:01 — REGNUM В Кемеровской области вынесли приговор 62-летнему пенсионеру из города Мыски, которого обвиняли в убийстве собственного сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в июле мужчина в компании жены и 36-летнего сына несколько дней распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой сын осыпал отца нецензурной бранью.

«Тот разозлился, сходил на кухню за ножом и ударил им потерпевшего в грудь. От полученного повреждения последний скончался на месте», — отметили в СКР.

Пенсионер был задержан и признал свою вину. Он рассказал правоохранителям, что сын употреблял наркотические вещества, не работал и жил за счёт своих родителей. Из-за чего и происходили частые ссоры.

В результате суд признал его виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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