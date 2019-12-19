Киев, , 11:04 — REGNUM По состоянию на 17 декабря 2019 года в зоне проведения карательной операции против Донбасса погибли 97 украинских силовиков, сообщил генштаб ВСУ в ответе на запрос BBC Украина.

«В результате боёв ранены 499 украинских военнослужащих. Ещё 78 бойцов пострадали от других повреждений», — сказано в сообщении.

Наиболее число потерь, как утверждают в генштабе ВСУ, вызвано снайперским и миномётным огнём, а также подрывами на минах.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в ноябре-декабре 2019 года в частях ВСУ, которые контролируют территорию ЛНР, произошло четыре попытки самоубийства, шесть боевиков сбежали с позиций.

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