Москва, , 11:07 — REGNUM Московская пенсионерка перевела на счет телефонных мошенников сумму в 2,87 млн рублей. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

По данным ведомства, женщине поступил звонок от неизвестного, представившегося представителем безопасности банка и сообщившим ей о том, что на её счет совершена атака хакеров.

«Гражданка положила трубку, но через некоторое время перезвонил тот же человек, сказав, что необходимо вернуть ее деньги и сообщил счет. Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что спустя некоторое время женщина зашла в банк и узнала, что это были мошенники. Столичная полиция начала проверку по данному факту.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее по сходной схеме более 1,4 млн рублей было похищено мошенниками у 59-летней жительницы Красноярского края.