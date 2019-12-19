Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Петербурге утром в четверг, 19 декабря, вновь эвакуируют районные суды из-за получения ими угроз о «заминировании».

Такие угрозы получили Приморский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Ленинский районные суды.

К настоящему времени проверены оперативными службами и вернулись к штатной работе Сестрорецкий и Красногвардейский суды.

Кроме того, в тех же электронных письмах злоумышленники угрожают целому ряду петербургских вузов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, нынешняя волна ложных сообщений о «заминировании» продолжается уже четвертую неделю. Пришлось эвакуировать за это время сотни тысяч человек.

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