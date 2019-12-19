Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM Стали известны подробности смертельного ДТП в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 19 декабря, в школьном автобусе в момент аварии находились 12 детей.

Столкновение автобуса с детьми и легкового автомобиля произошло на 54 км трассы Шахты — Цимлянск. По предварительным данным, виновников аварии стал водитель ВАЗ-2110, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 погиб, пассажир с полученными травмами передан бригаде медиков. Никто из детей не пострадал.

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