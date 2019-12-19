Красногорск, , 10:49 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Красногорске пострадали четыре человека, двое из которых — дети. Об этом 19 декабря сообщает источник в экстренных службах.

По словам источника, приводимым ТАСС, пожар произошел на втором этаже одного из жилых домов, расположенных на улице Комсомольской.

«В результате него пострадали четыре человека, включая двоих детей», — также рассказал источник.

Кроме этого, известно, что у пострадавших диагностированы ожоги верхних дыхательных путей, и что из горящего дома было эвакуировано 10 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из многоэтажных домов на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали из-за угрозы распространения огня и задымления квартир.