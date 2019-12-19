Великий Новгород, , 10:43 — REGNUM В Новгородской области после ураганного ветра, пронесшегося по территории региона в ночь на 19 декабря, нарушено электроснабжение в 18 муниципальных районах. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, в зоне отключения — 221 населённый пункт.

Без электроснабжения остались 5386 домов, в которых проживает 7744 человека, в том числе 580 детей. «Социально значимых объектов среди обесточенных нет», — подчеркнули в ведомстве.

С 8 утра 19 декабря в регионе организована работа 17 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Накануне в Новгородской области было объявлено штормовое предупреждение: ожидалось усиление ветра до 27 м/с.