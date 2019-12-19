Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM В одном из многоэтажных домов на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали из-за угрозы распространения огня и задымления квартир.

В экстренные службы сообщение о возгорании поступило утром 19 декабря. Пожарные расчёты прибыли к дому №89/80 на проспекте Ворошиловском. Выяснилось, что в доме загорелся мусор. Площадь пожара составила 1 кв. метр. На месте работали 16 человек и шесть единиц техники. Никто не пострадал.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале декабря 2019 года в многоквартирном доме на проспекте Ворошиловском произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина. 11 человек удалось спасти. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание электропроводки.

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