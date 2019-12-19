Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Ночной ураган повалил в Петербурге 86 деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили утром 19 декабря в комитете по благоустройству Смольного.

Больше всего пострадали территории с обширными зелеными зонами: Фрунзенский район — 14 деревьев, Выборгский район — 13 деревьев и Петроградский район — 12 деревьев.

По восемь деревьев стихия сломала в Московском и Петродворцовом районах, еще девять — в Калининском, семь деревьев — в Красногвардейском районе.

В Приморском районе упавшая береза повредила электрические провода в Удельном парке, отмечают в комитете. В Московском районе, на Пулковской и Кубинской улицах. тополя рухнули на два автомобиля.

Сейчас, как поясняют в Смольном, садово-парковые предприятия распиливают, выкорчевывают и вывозят упавшие стволы, убирают ветки с проезжей части и пешеходных переходов.

«Сводка по упавшим деревьям постоянно обновляется. Штормовое предупреждение не снято и Комитет по благоустройству работает в усиленном режиме», — добавили в ведомстве.

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