Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:38 — REGNUM В Краснотурьинске погиб местный житель, который 17 декабря отправился с товарищами на охоту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, одним из участников похода был произведён неосторожный выстрел, в результате которого житель Краснотурьинска 1981 года рождения получил тяжёлое ранение в ногу и, несмотря на оказанную товарищами первую помощь, скончался от потери крови.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Назначена экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.