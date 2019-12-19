Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области вынесен приговор 44-летнему ранее судимому мужчине, которого обвинили в серии преступлений. Пострадавшими проходят мать и двое полицейских, сообщает региональная прокуратура.

Пожилая женщина с телесными повреждениями была обнаружена ночью 30 мая 2019 года в одном из домов в поселке Николаевка. Она проживала с 44-летним сыном, который ранее был судим за хранение наркотиков.

Правоохранители установили, что в тот вечер между ними произошел конфликт, в ходе которого сын в состоянии алкогольного опьянения попытался задушить мать руками. Это было пресечено соседкой матери.

«Через четверо суток, увидев в доме сотрудников полиции, злоумышленник, вооружившись стеклянной бутылкой, выказал намерение лишить их жизни», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина признан судом виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему назначено шесть лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

По данным прокуратуры, в январе — ноябре 2019 года в Ульяновской области зарегистрировано 11 839 преступлений, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом число особо тяжких преступлений возросло на 4% — с 554 до 577, тяжких преступлений — на 7%, с 1903 до 2027. Число убийств и покушений на убийство выросло за указанный период на 47,5%, с 61 до 90.