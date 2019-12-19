Курган, , 10:36 — REGNUM Школы Курганской области атаковали телефонные мошенники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В несколько учебных учреждений звонил мужчина, заявляя, что он «представитель областной прокуратуры» и скоро прибудет вместе с сотрудниками МЧС на внеплановую проверку пожарной безопасности.

Далее школам предлагается приобрести по завышенной стоимости букеты цветов, которые прибудут с курьерской доставкой, в обмен на «чистый» акт проверки.

О фактах мошенничества руководители школ уже сообщили в областную прокуратуру и Управление МВД по Курганской области.