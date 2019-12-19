Гатчина, Ленинградская область, , 10:21 — REGNUM Сильный штормовой ветер, который прошел накануне по южным районам Ленинградской области и Петербургу, лишил электроэнергии три тысячи жителей поселка городского типа Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба служба электросетевой компании АО «ЛОЭСК».

Напомним, сильный ветер с порывами 28−30 м/с поднял в устье Невы уровень воды выше критических значений. В Петербурге были повалены деревья, снесены светофоры, рекламные щиты, повреждена кровля. В Ленобласти отмечено 25 отключений электроэнергии, также было потеряно внешнее электроснабжение оборудования цеха водоснабжения Ленинградской АЭС, из-за чего на время без света и воды остались жители города Сосновый Бор.

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Однако наиболее серьезная ситуация, по данным АО «ЛОЭСК», создалась в поселке Сиверский. Из-за порывов ветра до 30 м/с произошло множественное падение крупных деревьев, что повлекло массовые обрывы проводов.

«Без электричества на ночь осталось около 3000 человек. Всю ночь в Сиверском работают оперативно-выездные бригады Сиверского, им на помощь отправлены три дополнительные бригады Южного филиала ЛОЭСК из Гатчины из Коммунара, проводятся аварийно-восстановительные работы», — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению «ЛОЭСК» Юрий Борисов.

В настоящий момент часть потребителей уже удалось подключить к электроэнергии. Если стихия утихнет и падение деревьев не продолжится, то в течение ближайших часов электроснабжение будет восстановлено у всех потребителей.

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