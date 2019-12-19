Орел, , 10:08 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла — в связи с образованием задолженности перед поставщиками питания в школы города. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, чиновники администрации города, зная об отсутствии финансирования на обеспечение школьников питанием, тем не менее допустили заключение в 2018 и 2019 годах между муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и субъектами предпринимательской деятельности контрактов на организацию питания. В результате перед индивидуальными предпринимателями и предприятиями — поставщиками продуктов питания образовалась задолженность на общую сумму более 190 миллионов рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации», — уточнили в СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орле поставщики школьного питания отказываются от участия в аукционах на поставку продовольствия на 2020 год — из-за огромных долгов города.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловские школьники могут остаться без обедов из-за долгов