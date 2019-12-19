Орел, 19 декабря 2019, 10:08 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла — в связи с образованием задолженности перед поставщиками питания в школы города. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, чиновники администрации города, зная об отсутствии финансирования на обеспечение школьников питанием, тем не менее допустили заключение в 2018 и 2019 годах между муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и субъектами предпринимательской деятельности контрактов на организацию питания. В результате перед индивидуальными предпринимателями и предприятиями — поставщиками продуктов питания образовалась задолженность на общую сумму более 190 миллионов рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орле поставщики школьного питания отказываются от участия в аукционах на поставку продовольствия на 2020 год — из-за огромных долгов города.
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