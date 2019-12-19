Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Шквалистый ветер, обрушившийся на юг и запад Ленинградской области в ночь с 18 на 19 декабря, привел к авариям на электросетях сразу в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе электросетевой компании АО «ЛОЭСК».

С вечера среды диспетчерскими службами «ЛОЭСК» было зафиксировано в общей сложности 25 отключений электроэнергии. Около десяти из них произошли из-за повреждений в сетях смежных сетевых компаний. Кратковременные отключения электроэнергии происходили в городах Луга, Сланцы, Кингисепп, Сосновый Бор, поселках Павлово, Красный Бор, в Отрадном.

«Из-за повреждения в сетях смежной сетевой компании был погашен порт в Усть-Луге, но областным энергетикам удалось перевести объект федерального значения на резервную схему электроснабжения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 19 декабря в Петербургском регионе прошел штормовой фронт. Сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28−30 м/с бушевал в Петербурге и в южной части Ленинградской области. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, а в Петербурге были повалены деревья, светофоры, рекламные щиты, повреждена кровля домов.

Из-за угрозы наводнения в Петербурге вечером среды створы комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

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