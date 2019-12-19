Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:07 — REGNUM Прошедший в ночь на четверг, 19 декабря, по Петербургу и Ленинградской области сильный шторм прервал внешнее электроснабжение оборудования цеха водоснабжения Ленинградской АЭС, из-за чего на время было приостановлено водо‑ и теплоснабжение города Сосновый Бор, где находится атомная станция. Об этом сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-служба ЛАЭС.

«При этом режим работы энергоблоков — без изменений», — подчеркнули на станции.

«В кратчайшие сроки оперативными действиями дежурного персонала ЛАЭС электропитание системы водоснабжения восстановлено, подача тепла и воды на город обеспечена. В настоящий момент для предупреждения возникновения нештатных ситуаций на ЛАЭС в оперативном режиме работает штаб и дежурные бригады», — отмечают на Ленинградской атомной электростанции.

В ЛАЭС напомнили, что три энергоблока ЛАЭС несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №3 ЛАЭС находится в плановом ремонте. Радиационный фон вокруг Ленинградской АЭС — на уровне естественных фоновых значений.

Напомним, шквалистый ветер, обрушившийся на юг и запад Ленинградской области в ночь с 18 на 19 декабря привел к авариям на электросетях сразу в нескольких населенных пунктах региона. Сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 — 30 м/с бушевал в городе и области всю ночь. В Петербурге были повалены деревья, светофоры, рекламные щиты, повреждена кровля домов.

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