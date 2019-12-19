Петропавловск-Камчатский, , 10:06 — REGNUM Бывшего мэра столицы Камчатки Виталия Иваненко суд отправил под домашний арест. Срок ареста назначен в течение месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следствие сочло возможным назначить Иваненко меру пресечения, не связанную с заключением под стражу в СИЗО, поскольку он оформил явку с повинной. Суд поддержал инициативу следователя.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Петропавловска-Камчатского был арестован накануне по подозрению во взятках. Ранее по этому же делу был арестован его брат Алексей Иваненко. Экс-мэр и его брат подозреваются во взятках, которые передавались за покровительство при получении муниципальных контрактов.