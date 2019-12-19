Донецк, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 94 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 19 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На горловском и мариупольском направлении украинские силовики использовали вооружение БМП.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ясное, Ленинское», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших мирных жителях, а также о разрушении гражданской инфраструктуры, не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили 27 единиц боеприпасов, обстреляв территорию ДНР, в частности, из миномётов калибра 120 мм и 82 мм.

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