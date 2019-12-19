Красногорск, , 09:55 — REGNUM В подмосковном Красногорске семья выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от пожара. Об этом передаёт Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в ночь на 19 декабря. Сначала родители выбросили из окна девятилетнего сына и трёхлетнюю дочь, а после прыгнули сами.

Дети не пострадали — их поймали прохожие, растянувшие тент. 39-летний мужчина и 36-летняя женщина получили серьёзные травмы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, информация о пожаре в пятиэтажном доме на улице Комсомольская поступила в 2:53. Ликвидировано возгорание в 3:57. В ведомстве подтвердили, что в результате ЧП есть пострадавшие.