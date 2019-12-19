Белгород, , 09:53 — REGNUM Здание свинокомплекса загорелось в селе Яблоново Корочанского района Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На полную ликвидацию пожара спасателям потребовалось 2,5 часа.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 18 декабря в 22:35, полностью ликвидировали пожар в 00:07. На месте происшествии работали расчёты пяти пожарно-спасательных частей, специализированная пожарно-спасательная часть и все службы экстренного реагирования. Общая площадь пожара составила 300 кв. м — сгорела кровля здания.

Из числа персонала погибших и пострадавших нет. Информация о количестве пострадавших животных уточняется.