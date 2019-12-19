Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» задержан багаж гражданки Китая, которая хотела вывезти в Сиань 19 кг украшений из янтаря. Как сообщили информационному порталу Е1 в пресс-службе Уральского таможенного управления, бижутерия была спрятана среди личных вещей пассажирки.

Гражданка пояснила, что приобрела бижутерию в Москве и намеревалась провезти её в Китай и реализовать там.

На данный момент товар конфискован и его судьбу решит суд. А гражданке, пытавшейся провезти украшения, грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» таможенники задержали багаж женщины, которая намеревалась вывезти в Таджикистан для последующей продажи крупную партию старых сотовых телефонов. Устройства связи также не были задекларированы и спрятаны среди личных вещей в багаже.

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