Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Сильный ветер, порывы которого в некоторых районах достигали 30 м/с, заставил петербургских спасателей выезжать за ночь 67 раз на ликвидацию последствий ЧП. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Упало 41 дерево, зафиксировано 16 случаев повреждения кровли, 10 случаев падения слабо закреплённых конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов.

Кроме того, ветром было повреждено пять машин, снесена одна конструкция для рабочих, ремонтировавших фасад дома в Подъездном переулке.

Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28−30 м/с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Отметим, согласно прогнозам на четверг, сильный ветер продолжит буйствовать в городе на Неве. Спасатели просят жителей и гостей города быть внимательными и острожными.