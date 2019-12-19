Одесса, Украина, 19 декабря 2019, 09:45 — REGNUM Сотрудники СБУ в Одессе уничтожили четыре тонны наркотиков стоимостью $100 млн, сообщила 18 декабря пресс-служба управления СБУ в Одесской области.
Наркотики служили вещественными доказательствами в ряде уголовных дел. После вынесения судебных решений они были переданы специальному предприятию по уничтожению опасных отходов.
За процессом утилизации наблюдали специальная комиссия СБУ, контролирующие органы, представители СМИ и общественности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Нежин Черниговской области была задержана группа лиц, подозреваемых в изготовлении марихуаны и амфетамина.
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