Одесса, Украина, , 09:45 — REGNUM Сотрудники СБУ в Одессе уничтожили четыре тонны наркотиков стоимостью $100 млн, сообщила 18 декабря пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

Наркотики служили вещественными доказательствами в ряде уголовных дел. После вынесения судебных решений они были переданы специальному предприятию по уничтожению опасных отходов.

«Уничтожены оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина и героина, стоимость которых по ценам чёрного рынка составляет $100 млн», — сказано в сообщении.

За процессом утилизации наблюдали специальная комиссия СБУ, контролирующие органы, представители СМИ и общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Нежин Черниговской области была задержана группа лиц, подозреваемых в изготовлении марихуаны и амфетамина.

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