Ярославль, , 09:44 — REGNUM В Ярославле 18 декабря в больнице скончался пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме на улице Панина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Дом, где произошел взрыв City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме произошел ночью 30 ноября. Обрушения дома не произошло, но квартира получила значительные повреждения. Находившийся в квартире 18-летний молодой человек был доставлен в больницу.

«Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вчера вечером из-за сильнейших ожогов (90%) первой и второй степени», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.

По факту взрыва расследуется уголовное дело.

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