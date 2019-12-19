Черкесск, , 09:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сорвалась с дороги в обрыв легковая машина. В Daewoo Nexia находились в момент падения три человека — водитель и двое детей. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение, сообщила пресс-служба ГИБДДД на официальной странице в Instagram.

Инцидент произошел утром 17 декабря. Около 09:40 54-летний водитель автомашины, двигавшейся в направлении города Карачаевска со стороны аула Верхняя Мара, не справился с управлением.

Причиной стало скользкое дорожное покрытие. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась в обрыв.

Как отметили в ГИБДД, обойтись без жертв удалось благодаря тому, что все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности.

https://www.instagram.com/p/B6LEgEwC_Cf/