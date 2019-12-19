Ставрополь, , 09:41 — REGNUM Юноша выпал из окна 12-го этажа торгово-офисного центра «Европарк» в городе Ставрополе. Следователи в настоящее время выясняют причину падания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла накануне, 18 декабря. Тело 18-летнего местного жителя с многочисленными повреждениями было обнаружено на козырьке здания бизнес-центра.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следственным органам предстоит установить обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

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