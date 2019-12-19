Кызыл, , 09:32 — REGNUM В Туве завершился суд над местным жителем, по вине которого погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, вечером 20 января 2019 года 37-летний подсудимый, управляя грузовиком ГАЗ-3307 в состоянии алкогольного опьянения, остановился на проезжей части дороги. Мужчина позже сообщит, что у него кончился бензин. При этом он не включил «аварийку», и не поставил позади автомобиля знак аварийной остановки.

В этот момент в заднюю часть грузовика врезалась легковая машина ВАЗ-21 140, двигавшаяся со включённым дальним светом фар. В машине находились водитель и двое пассажиров — женщина и малолетний ребёнок. В результате ДТП все они погибли.

Суд признал виновным в происшествии водителя грузовика, остановившего свой «газон» в неположенном месте. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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