Благовещенск, , 09:29 — REGNUM В Благовещенске кусок металлолома, выпавший из движущегося грузовика, насквозь прошиб легковушку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие, к счастью, обошлось без жертв: кусок металла разбил лобовое стекло Honda Fit и перебил стойку кабины автомобиля, лишь чудом не дошёл до находящихся в машине людей, пишет АмурИнфо.

Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус столкнулся с бензовозом на Камчатке, автобус получил механические повреждения, никто не пострадал.