Усть-Донецкий район, Ростовская область, 19 декабря 2019, 09:14 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области школьный автобус попал в ДТП. Авария произошла утром 19 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.
Известно, что на момент аварии с легковым автомобилем ВАЗ-2110 в автобусе находились дети. Точное количество учеников устанавливается.
«По предварительным данным, в результате пришествия погиб водитель легкового автомобиля. Среди детей погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.