Кумторкалинский район, Дагестан, , 09:20 — REGNUM Пожар произошел рано утром в частном жилом доме в селе Коркмаскала в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.

Все пострадавшие доставлены в ожоговый центр города Махачкалы. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что площадь пожара была небольшой. Огонь потушили местные жители еще до прибытия пожарных подразделений.

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