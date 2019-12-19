Кумторкалинский район, Дагестан, 19 декабря 2019, 09:20 — REGNUM Пожар произошел рано утром в частном жилом доме в селе Коркмаскала в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.
Все пострадавшие доставлены в ожоговый центр города Махачкалы. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что площадь пожара была небольшой. Огонь потушили местные жители еще до прибытия пожарных подразделений.
Читайте также: Два человека погибли при пожаре в Дагестане