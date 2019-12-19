Горно-Алтайск, , 09:07 — REGNUM В Республике Алтай завершился суд над бывшим главным врачом станции переливания крови, которого обвиняли в получении взятки в крупном размере. Подробности процесса сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в декабре 2017 года он получил от представителя компании 400 тыс. рублей за обеспечение победы на аукционе по поставке в учреждение расходных материалов. Кроме того, главврач должен был обеспечить беспрепятственное принятие товаров и своевременную оплату по контракту. Преступление было раскрыто следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Подсудимый свою вину не признал, однако это не помешало суду признать его виновным. Судья назначил бывшему врачу штраф в размере семикратной суммы взятки, то есть 2,8 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать должности в системе здравоохранения, в государственных органах и органах местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горном Алтае начался суд над двумя бывшим руководителями республиканской больницы, также обвиняющихся в получении взятки.

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