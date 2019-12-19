Ташкент, , 08:53 — REGNUM Число погибших под завалами строящейся Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена достигло пяти человек, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В сообщении ведомства говорится, что тело пятого работника 1996 года рождения было извлечено из-под завалов в ночь с 18 на 19 декабря. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по устранению причин и последствий аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря над строящейся Юнусабадской линией метрополитена в Ташкенте произошел провал грунта. Ранее сообщалось о четырех погибших: А. Диёрове 1986 год рождения, Д. Абдуллаеве 1999 год рождения, Ж. Равшанове 1989 год рождения и Т. Абдуллаеве, 1957 год рождения.

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